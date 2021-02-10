《魚缸博客》手機版《大菠蘿》或今年推出，網易有運行啦！

《魚缸博客》博客本來都係一個骨灰級玩家，細細個開始打機多過食飯，特別係美國暴雪旗

下遊戲，真係隻隻Ｇａｍｅ都打到識背晒啲路點行。不過近幾年手機遊戲當道，博客略嫌手遊操

作太簡單，無咩可玩性可言。

不過最近留意到，由網易（０９９９９）研發，暴雪ＩＰ旗下遊戲《暗黑破壞神Ｄｉａｂｌ

ｏ》（又稱大菠蘿，取其英文諧音），近期研發緊手機版，而剛剛內地官方更公布呢款手機遊戲

已經取得遊戲版號，意味遊戲可能係今年內可以推出啦！

如果唔熟電腦遊戲，可能會無咩印象，由於《大菠蘿》食正八、九十後情懷，而且第二集係

２０００年推出之後，直到２０１２年先出第三集，整整餓左一班玩家１２年，所以當時係２０

１２年５月發售第三集之後，三個月全球玩家累積超過一千萬人，大家一齊組隊打Ｇａｍｅ成為

日常活動！

但係第三集距離至今９年過去了，玩家都陸陸續續都開始退場，不過聽到出手機版呢個消息

，機迷未有反應，網易股價已經大作動！昨晚網易美股已經抽高逾６％，港股呢邊都升半成兼破

頂，大家睇嚟都對呢個遊戲有啲期待！

如果有興趣想炒網易，博客覺得可以分幾個階段炒：遊戲公布、遊戲封測、遊戲公測、推出

後一個月線上人數，由於暴雪遊戲普遍認為耐玩度都幾高下，所以預計網易靠呢隻Ｇａｍｅ而有

唔錯吸金能力！今日股價一口氣裂口高開衝上２００蚊樓上，博客預計會持續破頂，先睇２５０

蚊呢個關口，可以考慮分段吸納，反正一跌就溝，有《大菠蘿》呢個ＩＰ，相信今年網易或者可

以過個肥年！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

