《傳聞》百度擬設獨立ＡＩ芯片企業

《傳聞》市場消息指，百度擬成立一間獨立的人工智能（ＡＩ）芯片企業，傳ＧＧＶ紀源資

本和ＩＤＧ資本正在洽談。

據悉，該間新企業將成為百度旗下的子公司。消息指，若百度成立獨立的人工智能芯片企業

後，預料可有助百度推動公司的ＡＩ芯片商業化。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

