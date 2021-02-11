《魚缸博客》２０２１年辛丑「金牛」盈來，股市會有轉機？

《魚缸博客》講起２０２０鼠年就真係膽顫心驚，港股全年運勢先低後高，最低試過見２１

１３９點，面對中美貿易戰以及新冠疫情侵襲，香港人今年真係過得差過沙士。不過，雖然話股

市跌過谷底，不過有一大堆科技股來港上市，加上「恆生科技指數」面世，好彩港股迎難而上，

係年尾一下飆上三萬關，都叫做過得人、拜得神啦！

樓市方面，過去一年就明顯弱雞小小啦，疫情侵襲加上限聚令，各行各業一到夜晚就關門熄

燈，街上都冷冷清清，好多舖頭都已經頂唔住關門大吉，尖沙嘴十室九空，收租股都同樣無好過

；二手交投靜焗就梗啦，唔少豪宅都蝕讓離場，好似比華利山呢類都唔少業主損手爛腳，可能發

展商都見到今年樓市未必有好景，所以新盤方面都無幾多個，不過唔少首推都賣得晒，去貨算係

咁。

今日年三十，魚缸得半日市，三萬關始終有壓力，今早低開數十點後低走，跌過百點之後反

而見力，尾市鏟上「轉燈」高走，重上三萬關，最終鼠年最後一個交易日恆生指數收報３０１７

３，升１３４點或升０﹒４５巴仙，主板成交９２０﹒８７億元。國企指數收報１１８８０，升

７０點或升０﹒５９巴仙。恆生科技指數收報１０４１１，升１９６點或升１﹒９２巴仙。

整結鼠年，恆指升２２２３點或７﹒９８巴仙，國指漲９０４點或８﹒２４巴仙，科指升

５２００點或９９﹒８１巴仙。

按照慣例，博客都同大家回顧下過去咁多年港股開市表現，上一個牛年港股經歷過金融海嘯

，得返萬三點，但首日表現造好，算係咁啦：



生肖（年份） 首日收報（點） 首日升跌（點） 全年升跌（點）

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鼠（２０２０） ２７１６０ －７８９ ＋ ２２２３

豬（２０１９） ２７９４６ －４３ － ４０

狗（２０１８） ３０８７３ －２４１ － ３１２５

雞（２０１７） ２３３１８ － ４２ ＋ ７７５４

猴（２０１６） １８５４５ －７４２ ＋ ４０７２

羊（２０１５） ２４８３６ ＋ ４ － ５５４３

馬（２０１４） ２１３９７ －６３７ ＋ ２７９６

蛇（２０１３） ２３４１３ ＋１９８ － １１７９

龍（２０１２） ２０４３９ ＋３２８ ＋ ３１０４

兔（２０１１） ２３５５３ －３５５ － ３７９８

虎（２０１０） ２０５３４ ＋２６５ ＋ ３６４０

牛（２００９） １３１５４ ＋５７５ ＋ ７６９０

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好啦，又係時候同大家預測下２０２１辛丑年運程。辛屬金、丑屬土，五行納音係「壁上土

」，不過地支丑土屬陰含癸水，即係濕濕立立，用以建屋之用，咁係咪代表今年地產好運呢？博

客就覺得未必，可能地產商起樓就得個「起」字，賣樓未必好似過往幾年咁勁，因為辛金當旺，

土能藏金，所以丑土只能為他人作嫁衣裳，意味今年樓市唔夠股市╱金屬行業玩，因此今年呢隻

「金牛」有望可以帶旺股市，可能首日開市「開門紅」升返３０５００點都唔出奇！

另外，金屬行業都有機會繼續造好，金價日日飆高機會大，金價升破２０００美金在望啦！

貴金屬都會有機會，加上今年個個都講電動車，贛鋒鋰業（０１７７２）、洛陽鉬業（０３９９

３）都可能成為黑馬！

提醒大家，玄學並非科學，大家炒股都要依靠專業知識，以及冷靜判斷，祝大家來年「牛」

氣沖天，賺到盤滿缽滿！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

