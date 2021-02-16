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即市新聞

16/02/2021 09:00

《傳聞共賞》奈雪的茶上市集資最多３８﹒８億元，芬佬加注內銀股

《傳聞共賞》　　農曆年夜間消費火熱，呷哺呷哺（００５２０）加快開店
　　　　　　　　芬佬加注內銀股，重卡銷售淡季不淡
　　　　　　　　消息指奈雪的茶上市集資最多３８﹒８億元　

《昔日傳聞》　　百度擬設獨立ＡＩ芯片企業
　　　　　　　　內地鐵路投資減速，基金收集港鐵（０００６６）
　　　　　　　　中興通訊（００７６３）５Ｇ合同增，內地電影票房收入回升
　　　　　　　　貝達藥業申港上市，集資６２億元
　　　　　　　　騰訊（０７００）助旗下關鍵公司強化業務，反攻字節跳動
　　　　　　　　多隻公募基金押注港股，中國對法國化妝品需求增
　　　　　　　　化工產品價格走高，中國造船業訂單增
　　　　　　　　阿里（０９９８８）電商增長空間仍大，美資基金加碼Ａ股
　　　　　　　　比亞迪（０１２１１）擬推高端品牌，內地工程機械景氣佳
　　　　　　　　平安好醫生用戶增速加快；內地金飾銷售回暖
　　　　　　　　上石化力拓碳纖維產業；惠理資產管理持續增長
　　　　　　　　螞蟻集團將分拆消費數據業務，或於兩年內重啟上市
　　　　　　　　渣打疫下省成本，削中環觀塘樓面涉１２萬呎
　　　　　　　　匯控（００００５）大灣區業務增長，內地港口碼頭續旺
　　　　　　　　石油化產品價升，內地化肥價格上調
　　　　　　　　騰訊（００７００）擴充租港威大廈１萬呎，呎租約５５元
　　　　　　　　長和霍建寧赤柱兩洋房獲出價９億元洽購，呎價約８﹒８萬
　　　　　　　　春節帶動休閒食品銷情，海底撈（０６８６２）拓奶茶業務
　　　　　　　　傳基金增持現金，心動（０２４００）推出新遊戲
　　　　　　　　東亞（０００２３）加注大灣區，航運運費續升
　　　　　　　　集成電路產品價格再漲，內地汽車庫存改善
　　　　　　　　比亞迪拓新能源車上游業務，國美零售加速數字化
　　　　　　　　港力爭Ａ股期貨推出，資金轉戰金銀市場
　　　　　　　　新鴻基（０００８６）擬３９億元收購安信，洽談近尾聲
　　　　　　　　鼎暉投資折讓５％減持滔搏（０６１１０）套現１８億元
　　　　　　　　方便麵高端化毛利升，化肥價格看升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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