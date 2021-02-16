《傳聞》奈雪的茶上市集資最多３８﹒８億元

《傳聞》茶飲店連鎖店「奈雪的茶」向聯交所遞交的上市申請，據報計劃集資４億至５億美

元（３１億至３８﹒８億港元），摩根大通、招銀國際及華泰國際擔任保薦人。

根據初步招股文件顯示，集團去年首３季虧損由上年同期３８７﹒１萬元，擴大至２７５１

萬元人民幣，收入２１﹒１億元升２０﹒８％。



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