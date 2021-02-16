《傳聞》賽生藥業上市集資３１億元，本周五起招股

《傳聞》市場消息指出，賽生藥業（ＳｃｉＣｌｏｎｅ）計劃最快於本周五（１９日）起招
股，集資約４億美元（約３１億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。
賽生藥業為產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司，專注於存在重大未滿足醫療需求的
治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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