《傳聞》賽生藥業上市集資３１億元，本周五起招股

《傳聞》市場消息指出，賽生藥業（ＳｃｉＣｌｏｎｅ）計劃最快於本周五（１９日）起招

股，集資約４億美元（約３１億港元）。摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人。

賽生藥業為產品開發和商業化集成平台的生物製藥公司，專注於存在重大未滿足醫療需求的

治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

