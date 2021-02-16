《魚缸博客》眾安在線發盈喜兼有女股神加持，吼入博上８０銀！

《魚缸博客》踏入牛年，初五開工大吉，博客先祝大家身體健康，長賺長有！新一年香江魚

缸先來個開門紅，唔少缸友們焦點都去咗上星期獲連登仔契媽，即方舟（Ａｒｋ Ｉｎｖｅｓｔ

）總舵手女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ新建倉平安好醫生（０１８３３），今朝曾經彈

高差唔多兩成，想高追嘅缸友難免覺得高處不勝寒，不過其實另一隻獲女股神加持嘅股份仲值博

，就係眾安在線（０６０６０）！

眾安係女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ管理，主打金融科技的交易所買賣基金（ＥＴ

Ｆ）ＡＲＫＦ持股之一。截至２月１２號止，眾安為ＡＲＫＦ第十八大持股，合共持有１３８７

萬股眾安，佔ＡＲＫＦ持股比例的２﹒１４巴仙。

繼去年中期發出盈利預喜後，眾安在線近期就去年全年業績再次發盈喜，預計去年扭虧為盈

，期內歸屬公司股東的淨利潤將錄得不少於五億銀人仔。

集團話，表現改善主要由於公司堅持追求有質量嘅增長，實現總保費穩健增長，同時綜合成

本率進一步改善，承保虧損相應大幅收窄。喺疫情之下，公司以「保險＋科技」雙引擎渠道，實

現逆市增長。眾安健康生態進一步完善，保險科技領先優勢不斷擴大。

契媽點石成金嘅能力不容忽視，移卡（０９９２３）自從被佢看中，過年前累計已經升１﹒

５５倍，而眾安雖然短線股價強勢，但累計只係升咗５３巴仙，就算今日半日再飆多２５巴仙，

距離高位９７﹒８銀仲有段距離。咁依家入注咪高追？當然，進取投資者只要定好止蝕位，可以

現價短線跟進，以契媽能力，重演移卡故事亦唔出奇，目標睇８０銀唔過份。嫌「山頂」太凍嘅

缸友們，就不妨望住條１０天線（約５２﹒６銀）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

