  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/02/2021 11:58

《魚缸博客》眾安在線發盈喜兼有女股神加持，吼入博上８０銀！

　　《魚缸博客》踏入牛年，初五開工大吉，博客先祝大家身體健康，長賺長有！新一年香江魚
缸先來個開門紅，唔少缸友們焦點都去咗上星期獲連登仔契媽，即方舟（Ａｒｋ　Ｉｎｖｅｓｔ
）總舵手女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ新建倉平安好醫生（０１８３３），今朝曾經彈
高差唔多兩成，想高追嘅缸友難免覺得高處不勝寒，不過其實另一隻獲女股神加持嘅股份仲值博
，就係眾安在線（０６０６０）！
　　眾安係女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ管理，主打金融科技的交易所買賣基金（ＥＴ
Ｆ）ＡＲＫＦ持股之一。截至２月１２號止，眾安為ＡＲＫＦ第十八大持股，合共持有１３８７
萬股眾安，佔ＡＲＫＦ持股比例的２﹒１４巴仙。
　　繼去年中期發出盈利預喜後，眾安在線近期就去年全年業績再次發盈喜，預計去年扭虧為盈
，期內歸屬公司股東的淨利潤將錄得不少於五億銀人仔。
　　集團話，表現改善主要由於公司堅持追求有質量嘅增長，實現總保費穩健增長，同時綜合成
本率進一步改善，承保虧損相應大幅收窄。喺疫情之下，公司以「保險＋科技」雙引擎渠道，實
現逆市增長。眾安健康生態進一步完善，保險科技領先優勢不斷擴大。
　　契媽點石成金嘅能力不容忽視，移卡（０９９２３）自從被佢看中，過年前累計已經升１﹒
５５倍，而眾安雖然短線股價強勢，但累計只係升咗５３巴仙，就算今日半日再飆多２５巴仙，
距離高位９７﹒８銀仲有段距離。咁依家入注咪高追？當然，進取投資者只要定好止蝕位，可以
現價短線跟進，以契媽能力，重演移卡故事亦唔出奇，目標睇８０銀唔過份。嫌「山頂」太凍嘅
缸友們，就不妨望住條１０天線（約５２﹒６銀）。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS16/02/2021
【FOCUS】港股開年牛氣滿溢　「再通脹」交易衝天
開市Good Morning16/02/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：港股牛年牛氣十足
中國故事16/02/2021
【上海特寫】留滬港人的異鄉新年
財經熱話11/02/2021
【送鼠迎牛】港股先跌後升鼠年漲2223點　科指面世以來飆五成
FOCUS11/02/2021
【FOCUS】拜登首致電習近平　揭對華「結果導向」新思路
開市Good Morning11/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：中海油追落後空間不大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Green Common OmniPork Strip 新肉絲

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>