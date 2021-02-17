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即市新聞

17/02/2021 09:17

《傳聞》據報寶馬公司助華晨汽車，合營年增產１０萬輛車

　　《傳聞》德國《歐洲汽車周報》引述知情人士報導稱，寶馬公司將通過每年增加１０萬輛汽
車的生產，來幫助陷入困境的中國合作夥伴華晨汽車（０１１１４）。雙方合資企業華晨寶馬將
在其瀋陽工廠生產汽車
　　　華晨寶馬在２０１９年生產了超過５３萬輛汽車，產能料將提高到６５萬輛。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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