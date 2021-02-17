《魚缸博客》輝諾健康太熱大戶反損手，頭錘飛客要升三倍先打和！

《魚缸博客》近排新股日日大熱，鬼咩，花旗國同央媽係咁放水，周街都係錢，就算孖展抽

都唔會太貴啦下話？咁諗你就錯啦，正正就係新股太熱，大戶先容易損手爛腳，今次真係大戶們

好好上一課。

講緊就梗係輝諾健康（０６６０６）啦！今朝公布招股結果，公開超購４１３２﹒１９倍，

１手中籤率先得２％，真係乾到龜裂，而且要入飛乙組二百萬股先穩奪一手，嘩，大戶真係欲哭

無淚啦呢次。

點解咁講？同大家計下數，假設用輝立抽頭錘飛（乙組最大手）３８３萬股，以招股價２６

﹒６６元計，入飛成本就要１﹒０２１億元，做九成孖展，付出成本就大概１０３０萬銀，九成

孖展息率２﹒９８％，７日凍結期就要畀息５３０４９元，另加１００蚊手續費。

換言之，假設輝諾健康乙組頭錘飛客只有一手的話，要係暗盤或者首日大升２﹒９８７倍至

１０６﹒２９８元先夠畀息！２０幾蚊升到上紅底股﹒﹒﹒﹒﹒﹒好似拎２０幾蚊買六合彩會開

心啲，而且信誠證券聯席董事張智威預計，雖然輝諾健康貨源已經乾晒，但升幅都係得一至兩倍

左右，一手黨中獎就真係過個肥年啦！

所以話呢，博客係度同大家上一課，呢種大熱股從來都係只做一手黨，而且全家出動先有著

數，咪當係買張新春六合彩，中咗可能就發個橫財夢，唔中最多咪捐封利市錢畀券商，大拿拿千

幾萬，如果買金沙（０１９２８）或者中石油（００８５７），呢七日都已經執過百萬啦！不過

，又唔係話無辦法解救嘅，如果暗盤升幅低於１倍，或者仲可以係暗盤掃貨博聽日（１８日）反

彈，不過呢一招等同賭大細，風險極高，唔建議咁做啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

