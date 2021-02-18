《傳聞》平保發十年期２﹒５億美元債券，息率Ｔ加２１５點子區域

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）發行１０

年期２﹒５億美元債券，息率為美國國庫證券（Ｔ）加２１５點子區域，今日（１８日）定價。

集資用作一般營運資金。

信銀國際、匯豐、三菱ＵＦＪ金融集團為聯席全球協調行、聯席簿記行、聯席牽頭行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

