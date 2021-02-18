  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

18/02/2021 13:11

《傳聞》立白旗下朝雲集團港上市開展預路演，集資最多３１億元

　　《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，內地立白集團旗下朝雲集團計劃在港上市，
集資３億至４億美元（２３﹒３億至３１億港元），已開展預路演，摩根大通、中金公司為聯席
保薦人。
　　朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，並擁有７個核
心品牌，例如「威王」及「超威」。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning18/02/2021
《開市Good Morning》林家亨：諾輝健康短線上望80元
財經熱話17/02/2021
港股低開高走338點突破31000　七連升累漲約二千點
中國故事17/02/2021
【低碳變革】碳中和願景料啟環保嚴監管　中國工業新時代遇變局
財經熱話17/02/2021
【京東分拆】分拆業務提振　何啟俊:京東集團股價向好勿估頂
FOCUS17/02/2021
【FOCUS】先進技術開發引憧憬　京東物流勢掀打新熱
中國故事17/02/2021
《京城近觀》就地過年　北京「數字人民幣」紅包助興
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>