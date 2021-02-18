《傳聞》立白旗下朝雲集團港上市開展預路演，集資最多３１億元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，內地立白集團旗下朝雲集團計劃在港上市，

集資３億至４億美元（２３﹒３億至３１億港元），已開展預路演，摩根大通、中金公司為聯席

保薦人。

朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，並擁有７個核

心品牌，例如「威王」及「超威」。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

