《傳聞》立白旗下朝雲集團港上市開展預路演，集資最多３１億元

《傳聞》據《ＩＦＲ》引述市場消息人士指出，內地立白集團旗下朝雲集團計劃在港上市，
集資３億至４億美元（２３﹒３億至３１億港元），已開展預路演，摩根大通、中金公司為聯席
保薦人。
朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等，並擁有７個核
心品牌，例如「威王」及「超威」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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