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即市新聞

18/02/2021 11:58

《魚缸博客》憧憬馬交經濟復甦可部署賭股，留意新濠追落後！

　　《魚缸博客》今日北水終於返嚟啦！雖然孖屐一直都期待北水大媽入場利好大市，不過香江
魚缸始終都升咗幾日，今朝氣氛似乎都要回一回吐先，唔少板塊都回吐，不過博客就覺得今日反
而係吸納股份嘅好機會！特別係留意一下賭股，當中推介隻新濠國際（００２００）比大家。
　　其實馬交最近就有利淡消息出爐，噚日馬交旅遊局公布，新年期間（１１－１６日）到訪馬
交旅客人次只得７７３８３，按年要大跌近七成咁多，當中內地旅客亦大減近五成到至７０３３
６人次。對於當地成個旅遊業連同賭業嘅打擊亦相當大，所以今日睇到成個板塊都要回調落黎。
　　不過回頭一想因為疫情關係旅客大跌其實好正常，其實馬交已經引入疫苗接種，甚至已經開
展咗市民接種計劃，等當地大部分市民都完成接種嘅話，應該會好快回復正常社交同開放娛樂場
所。到時賭場同酒店再開始做生意，相信人流同埋盈利就會相應增加返。
　　而睇返公仔圖，賭股其實已經回彈一段時間，比較大隻嘅金沙（０１９２８）同埋銀河（０
００２７）都差不多收復之前嘅跌勢，值博率相應調低，博客就留意到新濠國際（００２００）
股價明顯落後同業，相信有較大反彈空間，期待佢之後再發力博追落後。而公仔圖亦顯示股價已
經跌落大約１０天線水平（約１４﹒８５２元），如果成功守住牛熊線（約１４﹒７５２元），
相信會有動力反彈。缸友們不妨先觀望近期表現，企穩牛熊線嘅話可以小注買入，短線目標價睇
１６元，如突破可上望１８元位置。　　

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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