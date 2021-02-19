《傳聞共賞》朝雲集團開始預路演，港交所查諾輝健康重複認購

《傳聞共賞》 預算案大幅減糖，派錢免租「出雙糧」料無望

朝雲集團已開始預路演，目標集資最多３１億元

港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購

全球芯片荒加劇，電解鋁供需改善

中國百貨業銷售回升，進口液化天然氣下降



《昔日傳聞》 內險股投資收益增，新春家電網售火爆

移動支付交易勁增利好移卡（９９２３），網龍將推新遊戲

內地電影票價上調，江西銅業（００３５８）產能達標

鋰電材料需求續增，稀土價格漲勢持續

農曆年夜間消費火熱，呷哺呷哺（００５２０）加快開店

芬佬加注內銀股，重卡銷售淡季不淡

奈雪的茶上市集資最多３８﹒８億元

百度擬設獨立ＡＩ芯片企業

內地鐵路投資減速，基金收集港鐵（０００６６）

中興通訊（００７６３）５Ｇ合同增，內地電影票房收入回升

貝達藥業申港上市，集資６２億元

騰訊（０７００）助旗下關鍵公司強化業務，反攻字節跳動

多隻公募基金押注港股，中國對法國化妝品需求增

化工產品價格走高，中國造船業訂單增

阿里（０９９８８）電商增長空間仍大，美資基金加碼Ａ股

比亞迪（０１２１１）擬推高端品牌，內地工程機械景氣佳

平安好醫生用戶增速加快；內地金飾銷售回暖

上石化力拓碳纖維產業；惠理資產管理持續增長

螞蟻集團將分拆消費數據業務，或於兩年內重啟上市

渣打疫下省成本，削中環觀塘樓面涉１２萬呎

匯控（００００５）大灣區業務增長，內地港口碼頭續旺

石油化產品價升，內地化肥價格上調

騰訊（００７００）擴充租港威大廈１萬呎，呎租約５５元

長和霍建寧赤柱兩洋房獲出價９億元洽購，呎價約８﹒８萬



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

