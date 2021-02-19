《傳聞》預算案大幅減糖，派錢免租「出雙糧」料無望

《傳聞》政府財赤，下周三（２４日）公布的財政預算案，據悉將大幅減糖，去年每人派現
金１萬元，應該無望；公屋低收入戶免１個月租金的措施，亦不復再。
近日市場消息傳出，基層的另一粒糖：綜援、長生津等「出雙糧」，今年亦可能打破過去１
４年的慣例，不再推出。若然真的如此，這等如基層完全「走糖」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話18/02/2021
【中移跑出】電訊股逆市升復甦可期?黃偉康:勢難望超越熱炒股
|中國故事18/02/2021
《神州經脈》人行節後收水MLF等額續做 滬綜指後勁不足仍高收
|香港要聞18/02/2021
【新冠疫苗】首批科興疫苗明午到港 5類群組優先接種
|財經熱話18/02/2021
【預算前瞻】畢馬威料財赤達2820億 倡派1萬元電子消費券
|財經熱話18/02/2021
【新股熱炒】諾輝健康首掛一手賺約25000 追揸沽策略部署
|FOCUS18/02/2021
【FOCUS】德州暴雪油價發燒 綠色新政儲能跑出
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰