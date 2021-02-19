《傳聞》預算案大幅減糖，派錢免租「出雙糧」料無望

《傳聞》政府財赤，下周三（２４日）公布的財政預算案，據悉將大幅減糖，去年每人派現

金１萬元，應該無望；公屋低收入戶免１個月租金的措施，亦不復再。

近日市場消息傳出，基層的另一粒糖：綜援、長生津等「出雙糧」，今年亦可能打破過去１

４年的慣例，不再推出。若然真的如此，這等如基層完全「走糖」。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

