《傳聞》港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購

《傳聞》主營癌症篩查的諾輝健康（０６６０６）獲１０６萬人熱捧，一手中籤率僅２％，

比快手（０１０２４）的４％更低。市場消息指，港交所（００３８８）向各大券商發電郵，要

求提交成功中籤諾輝健康的客戶名單，擬調查重複認購情況。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

