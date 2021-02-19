《傳聞》傳日清母公司遭三大日資行配售股份，套現約２５０億日圓

《傳聞》據路透社旗下《ＩＦＲ》報道指，日本瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行計
劃折讓配售日清食品（０１４７５）母公司Ｎｉｓｓｉｎ Ｆｏｏｄｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ的股
份，套現約２５０億日圓，涉及３００萬股。（ａｌ）
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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