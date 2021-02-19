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即市新聞

19/02/2021 11:58

《魚缸博客》契媽概念股回吐，睇實移卡（０９９２３）搵位吸納！

　　《魚缸博客》博客等咗幾日，「契媽」概念股終於有啲回吐！其中一度化身紅底嘅移卡（０
９９２３）就係博客今日心水推介！
　　人稱「女股神」或者被連登仔稱為「契媽」嘅Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ｗｏｏｄ相信唔洗介紹
大家都熟悉。佢「點石成金」能力都無容置疑。契媽眼光獨到，而且多數都係睇長線，就好似佢
一早就Ｓｔｒｏｎｇ　ｈｏｌｄ（堅定持有）嘅特斯拉，由此可見移卡仲有一定發展空間。
　　移卡主要做一站式支付服務，同埋為商戶提供ＳａａＳ服務。神州用電子銀包已經係勁普及
，幾乎間間鋪頭都用電子支付，連新年都派電子紅包。而ＳａａＳ更加係大趨勢，移卡半年營業
額已經增長超過５倍！業務食正勢頭，真係估唔到頂，雖然累計咗一定升幅，但值博率仍然唔錯

　　睇返公仔圖，移卡依家均線多頭排列，股價沿擴張嘅保力加通道上揚，創１２２﹒７銀新高
，而ＲＳＩ升到７０以上超買水平有支持，缸友們有貨都唔洗心急要食糊，放吓紙鳶先。無貨都
唔洗心急，等佢回調到十天線（暫時大約９６﹒２銀）左右分段入貨都未遲。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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