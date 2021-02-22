《傳聞》攜程已申港第二上市，最少集資７８億元

《傳聞》中概股紛紛踏歸途，市場消息指，內地在線旅遊平台攜程已於春節前正式在港遞交
第二上市申請，並委任中金、高盛、摩根大通為其上市保薦團隊。
消息指，攜程最快上半年在港第二上市，集資最少１０億美元（約７８億港元）。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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