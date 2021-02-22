《魚缸博客》神州移動（００９４１）轉勢，趁機吸納最啱食息！

《魚缸博客》今日已經係初十一，可能大家都差唔多逗完利，係時候要諗下點用！如果你想

收下息，博客認為神州移動（００９４１）買得過。

話說神州移動早排被花旗國制裁，股價挫低咗一大截，上個月８號被ＭＳＣＩ剔除之後仲低

見３９銀，創逾１４年新低。不過依家拜登上場，中美關係或者會有新轉機，加上其實神州移動

基本面係無點變，暫時息率係７﹒４厘，預測２０２１年股息率去到７﹒６厘，甚至係近５年高

位，最啱收息一族。神州移動平均市盈率（ＰＥ）係７﹒６倍，創超過１０年低位，可以話係幾

吸引。

講返業務前景，作為北水愛股之一嘅佢當然唔會咁易比神州放棄啦。上個月尾就公布同與三

峽集團傾好，喺基礎通信建設、企業數字化轉型、５Ｇ創新應用、新型基礎設施建設同埋國際業

務方面開展互惠合作。有呢啲國家任務，雖然短期未必爆升，長遠嚟講仲有大把世界。

喺北水大媽支持下，神州移動暫時已經六連陽，裂口升幾日收復失勢，慢慢回氣啦，有心食

息嘅缸友們，都不妨考慮下依家入手啦。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

