《傳聞共賞》預算案設失業貸款，朗詩綠色生活計劃集資約６億元

《傳聞共賞》 預算案設失業貸款，可借月薪６倍上限８萬年息１厘

朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元

內銀毛利改善，資金避險有利金價

傳大戶部署殺好友，家電股急跌有因



《昔日傳聞》 泰禾人壽賣盤傳觸礁，被禁接新單３個月

攜程已申港第二上市，最少集資７８億元

鋼鐵出廠價上調，新鑫礦業（０３８３３）異動

基金力掃水泥股，鋰電池大舉擴產

預算案大幅減糖，派錢免租「出雙糧」料無望

朝雲集團已開始預路演，目標集資最多３１億元

港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購

全球芯片荒加劇，電解鋁供需改善

中國百貨業銷售回升，進口液化天然氣下降

內險股投資收益增，新春家電網售火爆

移動支付交易勁增利好移卡（９９２３），網龍將推新遊戲

內地電影票價上調，江西銅業（００３５８）產能達標

鋰電材料需求續增，稀土價格漲勢持續

農曆年夜間消費火熱，呷哺呷哺（００５２０）加快開店

芬佬加注內銀股，重卡銷售淡季不淡

奈雪的茶上市集資最多３８﹒８億元

百度擬設獨立ＡＩ芯片企業

內地鐵路投資減速，基金收集港鐵（０００６６）

中興通訊（００７６３）５Ｇ合同增，內地電影票房收入回升

貝達藥業申港上市，集資６２億元

騰訊（０７００）助旗下關鍵公司強化業務，反攻字節跳動

多隻公募基金押注港股，中國對法國化妝品需求增

化工產品價格走高，中國造船業訂單增

阿里（０９９８８）電商增長空間仍大，美資基金加碼Ａ股

比亞迪（０１２１１）擬推高端品牌，內地工程機械景氣佳



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

