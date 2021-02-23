《傳聞》朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元

《傳聞》物業管理服務提供商朗詩綠色生活服務於１月２５日遞交上市申請，市場消息指，

公司計劃集資約８０００萬美元（約６﹒２億港元），獨家保薦人為海通。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

