《傳聞》朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元

《傳聞》物業管理服務提供商朗詩綠色生活服務於１月２５日遞交上市申請，市場消息指，
公司計劃集資約８０００萬美元（約６﹒２億港元），獨家保薦人為海通。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準 最急逼是完善選舉制度
|中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌 監管規範互聯網貸款 A股急回吐
|香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
|財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力 仍有空間「派錢」
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
|香港要聞22/02/2021
【預算前瞻】赤字料創廿年新高 疫情下預算案「減糖」勢所必然？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰