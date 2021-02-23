《傳聞》預算案設失業貸款，可借月薪６倍上限８萬年息１厘

《傳聞》新冠肺炎疫情下，本港最新失業率升至７％，創近１７年來高位。

市場消息指，明天（２４日）公布新一份的財政預算案，將為失業一段時間的人士新設個人

貸款計劃，容許失業人士申領月薪６倍、上限為８萬元失業人士個人貸款，年息僅１厘，以解燃

眉之急。此計劃涉及金融管理局、香港按揭證券有限公司，以及銀行。而香港按揭證券有限公司

負責向失業港人提供個人貸款，還款期最長為５年。

據了解，失業人士個人貸款的申領人，必須證明自己是失業人士，並已經失業一段合理時間

，申請人可以用公司的終止僱員合約、出糧戶口等作為失業證明，貸款的申請上限為在職時的月

薪６倍，上限為８萬元。由銀行批出的失業人士個人貸款，將由政府任擔保人。

還款方面，首１２個月僅需要償還利息，以貸款上限８萬元計算，意味著首年只需要還息

８００元。其後，若果５年內還清所有貸款，可以申請退回貸款利息。

消息指，銀行將會負責失業人士個人貸款的把關工作，審核申請人士的申請資格，從而批出

合適的貸款額度。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

