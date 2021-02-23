  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2021 11:58

《魚缸博客》資金輪轉炒起舊經濟股，光伏板塊整固後可中長線部署

　　《魚缸博客》香江魚缸今早表現都幾反覆，傳統股明顯有炒作，相反最近熱炒股就要偏軟。
呢個市況之下，博客就覺得可以部署一啲中長線同穩固嘅板塊，當中光伏板塊值得部署，可以留
意暫時回吐幅度最強嘅新特能源（０１７９９）！
　　公司主要業務就係做多晶硅生產，同向神州太陽能同風能發電廠與系統提供工程建設承包服
務。而早前神州已係「十四五」規劃入面提過大力發展綠色能源，而最新都有國務院發布，有關
加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系意見。當中提到至２０３５年，綠色發展內生動力要大
力增強，實行提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發電發展，明顯利好公司業務。
　　其實博客一直都覺得光伏股有好大發展前景，睇好行業中至長線發展，不過相關股份近半年
炒作都比較大，會想等佢股份穩定一啲，回調返小小先考慮吸納，咁樣買股之後嘅下挫風險亦相
對減少。睇返公仔圖，自從佢係舊年１２月尾一路爆升到１月尾高位後，就反覆係２２蚊到３１
蚊位置波動，已經持續大約一個月時間，反映出股價已於該水平整固，相信之後有機會再發力升
上！
　　加上睇埋佢地ＲＳＩ水平已回復到約５０點水平，已經消化早前超買情緒，或者都代表現時
係一個入貨時機啦！新特能源今日股價暫時回調到２４蚊水平，博客就覺得佢會再回調少少到２
２蚊，不過現價仍然可以吸一小注博反彈，之後可再逐級部署。目標價先定３０蚊再作觀望，跌
穿２０蚊走人。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向23/02/2021
「揭」開疫後機遇，2021上車好時機？
香港政情22/02/2021
【香港政情】夏寶龍定愛國者治港三標準　最急逼是完善選舉制度
中國故事22/02/2021
《神州經脈》傳中國再打稀土牌　監管規範互聯網貸款　A股急回吐
香港要聞22/02/2021
【新冠疫苗】林鄭聯同司局長率先接種疫苗 冀發揮示範作用
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】關焯照：加徵股票印花稅削競爭力　仍有空間「派錢」
財經熱話22/02/2021
【預算前瞻】莊太量：財赤難「派糖」或有加稅建議 樓市不會減辣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>