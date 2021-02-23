《魚缸博客》資金輪轉炒起舊經濟股，光伏板塊整固後可中長線部署

《魚缸博客》香江魚缸今早表現都幾反覆，傳統股明顯有炒作，相反最近熱炒股就要偏軟。

呢個市況之下，博客就覺得可以部署一啲中長線同穩固嘅板塊，當中光伏板塊值得部署，可以留

意暫時回吐幅度最強嘅新特能源（０１７９９）！

公司主要業務就係做多晶硅生產，同向神州太陽能同風能發電廠與系統提供工程建設承包服

務。而早前神州已係「十四五」規劃入面提過大力發展綠色能源，而最新都有國務院發布，有關

加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系意見。當中提到至２０３５年，綠色發展內生動力要大

力增強，實行提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發電發展，明顯利好公司業務。

其實博客一直都覺得光伏股有好大發展前景，睇好行業中至長線發展，不過相關股份近半年

炒作都比較大，會想等佢股份穩定一啲，回調返小小先考慮吸納，咁樣買股之後嘅下挫風險亦相

對減少。睇返公仔圖，自從佢係舊年１２月尾一路爆升到１月尾高位後，就反覆係２２蚊到３１

蚊位置波動，已經持續大約一個月時間，反映出股價已於該水平整固，相信之後有機會再發力升

上！

加上睇埋佢地ＲＳＩ水平已回復到約５０點水平，已經消化早前超買情緒，或者都代表現時

係一個入貨時機啦！新特能源今日股價暫時回調到２４蚊水平，博客就覺得佢會再回調少少到２

２蚊，不過現價仍然可以吸一小注博反彈，之後可再逐級部署。目標價先定３０蚊再作觀望，跌

穿２０蚊走人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

