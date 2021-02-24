《魚缸博客》魚缸呢幾日走上走落，今日仲一度跌穿三萬點，唔少熱炒股都回吐調整緊，當

中以科技股最明顯。博客認為喺基本面無變嘅情況下，跌市就係入手嘅好時機！今次就講下二線

科技股，ＳａａＳ（軟體即服務）服務供應商嘅微盟（０２０１３）。

講下行業前境先，其實內地嘅雲端服務ＳａａＳ行業比起其他國家仲係相對初期。上年年尾

，中央召開的經濟工作會議提出嘅２０２１年八項重點任務，排第一嘅就係「強化國家戰略科技

力量」，所以ＳａａＳ係今年嘅潛力無可限量。雖然疫情有轉好跡象，但唔可以否認上年真係改

變咗全人類嘅生活習慣，唔少大企業都轉咗Ｗｏｒｋ Ｆｒｏｍ Ｈｏｍｅ（在家工作），Ｓａ

ａＳ嘅滲透率可以話有增無減。隨住５Ｇ逐步發展，ＳａａＳ未來幾年業務高會係增長階段，前

景都幾樂觀。

講返微盟，佢係領先中小企第三方ＳａａＳ服務供應商。喺ＳａａＳ產品方面，除咗圍繞電

商如零售等垂直行業外，仲有個重點係背靠騰訊，一直幫ＱＱ旗下的微信搞「微信小程序」及「

微信公眾號」。所以ＱＱ好時佢都食到水。

值得留意嘅係，ＭＳＣＩ早前公布季度檢討，ＭＳＣＩ中國指數納入１４隻股份，當中就包

括微盟，指數成份股變動將於星期五（２６日）起生效。意味住當日或者會有被動資金流入。花

旗都睇好神州ＳａａＳ板塊，仲比咗微盟他屐價３８銀。依幾日差唔多回吐返今個月升幅，跌穿

廿天平均線（２６﹒０９銀），睇嚟又係分注入手時候啦，短線博佢星期五反彈，止蝕要望住上

次起步位２３銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

