《傳聞》賽生藥業凍資２３５１億，超購１０６７倍

《傳聞》內地生物製藥公司賽生藥業（０６６００）昨（２４日）截止招股。市場消息指，

賽生藥業公開招股獲得逾４３萬人認購，公開發售部分錄得約１０６７倍超額認購，涷資約

２３５１億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

