《傳聞》康聖環球基因申港上市，恒隆陳啟宗為大股東

《傳聞》中國獨立臨床特檢服務提供商康聖環球基因遞交上市申請，市場消息指，公司計劃

集資約３億美元（２３﹒４億港元），聯席保薦人為高盛、中金和瑞信。值得留意的是，恆隆地

產（００１０１）主席陳啟宗為最大股東。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

