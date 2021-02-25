《傳聞》賽生藥業招股上限定價１８﹒８元，集資２１﹒８億元

《傳聞》內地生物製藥商賽生藥業（０６６００）昨日（２４日）截止招股。據《ＩＦＲ》

引述市場消息指，賽生藥業上市定價１８﹒８元，為招股價範圍１７﹒２至１８﹒８元之上限，

集資２１﹒８億元。該股將於３月３日掛牌。

此前市場消息指出，賽生藥業公開招股獲得逾４３萬人認購，公開發售部分錄得約１０６７

倍超額認購，涷資約２３５１億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

