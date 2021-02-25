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即市新聞

25/02/2021 10:27

《傳聞》賽生藥業招股上限定價１８﹒８元，集資２１﹒８億元

　　《傳聞》內地生物製藥商賽生藥業（０６６００）昨日（２４日）截止招股。據《ＩＦＲ》
引述市場消息指，賽生藥業上市定價１８﹒８元，為招股價範圍１７﹒２至１８﹒８元之上限，
集資２１﹒８億元。該股將於３月３日掛牌。
　　此前市場消息指出，賽生藥業公開招股獲得逾４３萬人認購，公開發售部分錄得約１０６７
倍超額認購，涷資約２３５１億元。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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