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即市新聞

25/02/2021 11:58

《魚缸博客》增股票印花稅大市借勢回調，可低吸港交所中長線部署

　　《魚缸博客》噚日政府就公布最新一份財政預算案，當中股民最關注就係調整股票印花稅率
至１﹒１３％。消息一出魚缸立即潛水逾９００點跌穿三萬關，唔同板塊都齊齊跳低，當中港交
所（００３８８）跳低近９巴仙到５０９蚊收市！睇到噚日北水淨流出成２００億，就知道影響
係有幾咁大！不過博客就覺得反而可以趁港交所回調中長線部署一下！
　　先講一下稅率調整問題，相信對短期市係一定有影響，始終對散戶又好大戶都好，買賣成本
都會多咗啲。不過以上年股市表現咁暢旺嚟睇，上調幅度其實相對合理，始終魚缸喺國際層面上
仍然係數一數二嘅，而今年預期又會有更多新股上市，大家都憧憬魚缸今年有更好表現，所以博
客都相信大家唔會因為個小小稅率就放棄一個咁旺嘅股場，等市場消化相關消息後，相信交投同
北水都會返來齊齊起哄！
　　而且睇返今次調整稅率嘅原因其實係因為想為港府增加返啲收入，始終上年度因為疫情，政
府用咗唔少錢抒民困，資金儲備減少好多，先決定要加股票印花稅。但中長線而言，當社會經濟
回復，政府庫房較充足嘅時候，唔排除佢好快會下調返印花稅利率。所以博客覺得中長線投資而
言影響唔太大。
　　睇返公仔圖，其實港交所係年尾至今升勢算好誇張，由１２月大約３８５﹒４銀，升到今年
２月２２日高位５８７銀，升幅足足有成五成咁多！博客覺得有壞消息，股價借勢調整實屬正常
，加上現時回吐幅度唔算大多，中長線而言依然睇好。博客覺得港交所暫時５００蚊位置有支持
，而睇返北水其實都慢慢開始部署，缸友們可先現價入一注，再觀望走勢可否企穩５００蚊以上
，如果股價能夠穩守，就再加注，中長線目標價先上望６００蚊水平，但跌穿４７５蚊就要止蝕


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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