《傳聞共賞》基金趁高減倉新經濟股，鋁產品需求增有利忠旺

《傳聞共賞》 基金趁高減倉新經濟股，港口集裝箱業務續旺
內地煤價回落，鋁產品需求增有利忠旺（０１３３３）
《昔日傳聞》 賽生藥業凍資２３５１億，超購１０６７倍
康聖環球基因申港上市，恆隆陳啟宗為大股東
比亞迪擴大電池產能，紫金海外銅礦將全面投產
醒目資金偷步買阿里健康，優品３６０強勢有因
資金避險流向電力股，華電（８３６）拓大再生能源比重
大戶做空科網股，石化產品續漲價
朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元
內銀毛利改善，資金避險有利金價
傳大戶部署殺好友，家電股急跌有因
泰禾人壽賣盤傳觸礁，被禁接新單３個月
攜程已申港第二上市，最少集資７８億元
鋼鐵出廠價上調，新鑫礦業（０３８３３）異動
基金力掃水泥股，鋰電池大舉擴產
朝雲集團已開始預路演，目標集資最多３１億元
港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購
全球芯片荒加劇，電解鋁供需改善
中國百貨業銷售回升，進口液化天然氣下降
內險股投資收益增，新春家電網售火爆
移動支付交易勁增利好移卡（９９２３），網龍將推新遊戲
內地電影票價上調，江西銅業（００３５８）產能達標
鋰電材料需求續增，稀土價格漲勢持續
農曆年夜間消費火熱，呷哺呷哺（００５２０）加快開店
芬佬加注內銀股，重卡銷售淡季不淡
奈雪的茶上市集資最多３８﹒８億元
百度擬設獨立ＡＩ芯片企業
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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