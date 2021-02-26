《魚缸博客》資金流入經濟復甦股，趁跌吸納銀娛值得中長線持有

《魚缸博客》香江魚缸喺２月最後一個交易日，一開波就暴瀉９００幾點，有貨在手嘅缸友

們自然喊驚咁啦，不過都好多人好似博客咁，望住大特價時段心郁郁想出手，炒疫後經濟復甦嘅

濠賭股有得諗。

馬交早前宣佈取消對神州入境人士隔離措施，有利提升未來訪澳旅客數量，繼而有助博彩股

業績持續回升。雖然新年假期馬交旅客人數未如理想，但博彩收入表現優於預期。本月截至２１

號，博彩收入暫錄得５８億銀。隨住春節假期結束，摩通相信，訪澳旅客人數反彈，疊加香江通

關、疫苗等多重利好消息，濠賭股仍有充足嘅上升空間。

睇返個股，龍頭股銀河娛樂（０００２７）噚日派成績表，第四季業績稍為好過預期，期內

經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損９﹒４３億銀，對比上年同期虧損４１﹒１２億銀，虧損情況有明顯改

善。集團副主席呂耀東相信，博彩業最壞時期已經過去，農曆新年期間，酒店入住率約五成，零

售表現亦不錯，希望重啟旅遊氣泡，帶動生意。

瑞信認為，即使行業面對挑戰，但集團有穩定及良好的管理團隊；周全的產品，包括將落成

的澳門銀河３期和４期；及海外擴張提供全方位增長。因此維持銀娛目標價５４銀及「中性」評

級。瑞銀同樣維持對行業中性睇法，認為基於馬交及香江近期啟動疫苗接種，料未來博彩業可迎

來正面消息，提高兩個城市人流間嘅互動。

睇返公仔圖，銀娛今日隨大市波動回落至７０蚊以下，但２０天線（６７﹒１８銀）支持力

度唔弱，股價整固正正係買入時機，缸友們可於６８銀附近吸納作中長線持有，首站目標先睇前

頂８０﹒３銀，跌穿６２銀上蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

