《傳聞》據報匯控（００００５）裁減倫敦股票部門

《傳聞》據外媒《Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｎｅｗｓ》引述市場消息指出，匯豐控股
（００００５）最近兩天裁減倫敦股票部門，一些受影響員工可選擇調往巴黎或香港。
據報匯豐銷售交易ＥＭＥＡ區主管Ｏｌｉｖｅｒ Ｋａｄｈｉｍ將遷往香港。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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