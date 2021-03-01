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即市新聞

01/03/2021 11:58

《魚缸博客》入恒綜指憧憬大媽掃貨，華潤萬象業績靚仔現價可入

　　《魚缸博客》恆生指數上星期五收市後發布季檢結果，缸友們焦點自然落在三隻染藍新貴之
上，有貨梗係開心啦，不過無貨嘅就唔好高追啦。博客就覺得，除咗三大指數新貴外，仲可以留
意入咗恆綜指嘅股份，因一旦納入，將可成為港股通潛在新貴，成為北水大媽嘅掃貨對象，最終
生效名單需上交所及深交所確認。
　　而近期物管股受資金追捧，其中行業龍頭華潤萬象（０１２０９）入咗恆綜指，即係有機會
納入港股通，憧憬北水可以買，為股價帶來催化劑，令佢喺咁多物管股中跑出。
　　華潤萬象係由華潤置地（０１１０９）分拆商業運營與物業管理業務成立，舊年１２月初上
市，截止２０２１年２月２６日，公司股價漲幅超過１１０巴仙，市值接近１１００億銀。
　　睇返華潤萬象上星期份盈喜，預期舊年多賺最多１﹒３倍，主要受惠於去年下半年，開始向
寫字樓提供商業運營服務，又向購物中心提供商業運營服務，令公司收入大增。公司預期第三方
物業管理面積將由去年的１９巴仙，到２０２２年增至３７巴仙，增長動力充足。
　　公仔圖方面，即使上星期香江魚缸冧市，華潤萬象表現仍然硬淨，低位見過４４銀後，已經
有買盤追捧，今日更重上１０天線（約４８﹒１７銀），趁上交所及深交所確認仲未港股通名單
，現價可入，目標先睇前頂５３﹒３銀，止蝕價４４銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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