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即市新聞

02/03/2021 09:00

《傳聞共賞》心瑋醫療科技最快次季上市，內地加大再生能源投資

《傳聞共賞》　　心瑋醫療科技最快次季上市，集資約２３億
　　　　　　　　內地加大再生能源投資，尿素價格走高
　　　　　　　　新經濟股沽盤未完，缺芯蔓延至手機產業

《昔日傳聞》　　亞騰資產管理研星港雙重上市
　　　　　　　　歐美基金贖回壓力增，內地交通軌道項目陸續出台
　　　　　　　　全球電腦訂單續旺，內地家電醞釀新一輪漲價
　　　　　　　　基金趁高減倉新經濟股，港口集裝箱業務續旺
　　　　　　　　內地煤價回落，鋁產品需求增有利忠旺（０１３３３）
　　　　　　　　康聖環球基因申港上市，恆隆陳啟宗為大股東
　　　　　　　　比亞迪擴大電池產能，紫金海外銅礦將全面投產
　　　　　　　　醒目資金偷步買阿里健康，優品３６０強勢有因
　　　　　　　　大戶做空科網股，石化產品續漲價
　　　　　　　　朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元
　　　　　　　　內銀毛利改善，資金避險有利金價
　　　　　　　　傳大戶部署殺好友，家電股急跌有因
　　　　　　　　泰禾人壽賣盤傳觸礁，被禁接新單３個月
　　　　　　　　攜程已申港第二上市，最少集資７８億元
　　　　　　　　鋼鐵出廠價上調，新鑫礦業（０３８３３）異動
　　　　　　　　基金力掃水泥股，鋰電池大舉擴產
　　　　　　　　港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購
　　　　　　　　全球芯片荒加劇，電解鋁供需改善
　　　　　　　　中國百貨業銷售回升，進口液化天然氣下降
　　　　　　　　內險股投資收益增，新春家電網售火爆
　　　　　　　　移動支付交易勁增利好移卡（０９９２３），網龍將推新遊戲

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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