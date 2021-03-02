《傳聞》百度Ｂ站將尋求上市聆訊，共籌或逾６００億元

《傳聞》市場消息指，中概股百度及嗶哩嗶哩（Ｂ站）分別計劃於短期內尋求通過上市聆訊

，合共集資或超過６００億元。

其中百度最快本周或下周尋求通過上市聆訊，若百度出售５％股份，以其目前市值９６７億

美元（約７５０１億元）計，將集資約３７５億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

