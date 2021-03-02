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即市新聞

02/03/2021 11:58

《魚缸博客》國壽現價超抵買，入定貨先等追落後

　　《魚缸博客》今年神州股民炒香江魚缸嘅其中一個主題，就係炒Ｈ股相比Ａ股嘅折讓，而家
國壽Ａ股（滬：６０１６２８）比起Ｈ股（０２６２８）有超過１﹒４倍溢價，Ｈ股股價仲陰跌
緊，佢唔升都真係幾神奇。
　　銀保監出咗官方數據，上年保險公司原保險保費收入同新增保單件數按年都有增長逾６巴仙
，行業表現算唔錯。野村亦話壽險企業最壞時候已過，壽險市場表現同預期相若，全年保費升４
％，第四季下跌２％，而第三季表現持平。其中因策略進取，同埋保險代理人數增加，新華保險
（０１３３６）同國壽上年壽險保費分別上升１５％及８％，表現好過同業。
　　國壽由今年初起已經跌咗逾半成。相比同業股價，太平（００９６６）同太保（０２６０１
）分別抽高咗近２６巴仙同逾１９巴仙，連上年業績差過預期嘅平保（０２３１８）都只係跌咗
１巴仙，國壽有好大追落後空間。
　　再加上險企有一部份收益嚟自投資，喺上年上證綜指同深證成指按年分別升咗近１４巴仙同
３９巴仙，今年神州股市表現都唔錯，相信行業整體投資收益冇問題。
　　預期國壽會喺今個月出上年業績，可以睇下績前有冇得炒一轉，用０﹒３８２倍黃金比率嚟
計，第一個阻力位會喺１７﹒７２銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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