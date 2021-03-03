《魚缸博客》信義光能績後急回，吼入博兩會碳中和國策加持

《魚缸博客》信義系噚日放榜之後先升後回，當中光伏代表信義光能（００９６８）今朝仲

未跌完，股價繼續下探去返舊年年尾水平，博客認為趁回調入返啲新能源股都唔錯！一來佢成績

其實唔錯；二來正值「兩會」前夕，買啲碳中和概念股博有國策加持都正路。

信義光能份成績表其實好掂，淨利潤遠勝預期，全年純利按年升八成九至４６億銀，只係佢

ＣＥＯ講咗句「光伏玻璃價格短期走向５０元人民幣機會不大，預計光伏玻璃價最少下降至每噸

３０銀人仔」，先有搞到大量獲利盤湧現。但其實光伏玻璃價近排升到咁，慢慢回落都正常不過

，但供應增多唔代表供過於求，好似大行瑞信咁，都認為信義光能銷售量將再提升。而且佢毛利

率增長都好勁，由舊年上半年嘅３９巴仙升至到下半年嘅５５巴仙，雖然都關玻璃價格走高事，

但亦反映佢經營狀況係有改善，里昂都認為佢今年生產毛利率可以保持高水平。

基本面之外，「兩會」行情先係最大誘因。神州近年不停強調碳達峰碳中和，更加係「十四

五」重點，花旗拜登１﹒９萬億美金刺激方案都係主打新能源，係中美發長大主題，「兩會」提

案又點少得光伏產業呢！神州要發展綠色能源取代傳統能源係大趨勢，逐步推廣可再生能源普及

，需求持續擴張係理所當然。嚟緊「兩會」會就新能源議題提出政策提振不足為奇，調整能源結

構、加快碳市場建設同增加行業補助都係可行部署，孖屐到時就有籍口炒憧憬。

睇返公仔圖，信義光能穿咗條百天線（１６銀左右）之後今朝繼續回，最低見過１５﹒１２

銀，舊年年尾開始嘅升幅完全抹走哂，但佢係１４至１５銀有唔錯支持，橫行咗成３個月，博客

覺得現價１５至１６銀入貨都值博，借「兩會」炒返上２０銀唔出奇，就算短期炒唔起咪坐下等

國策，穿１３銀先止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

