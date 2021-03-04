《傳聞共賞》期指大戶累積淡倉，國美（４９３）與京東深化合作

《傳聞共賞》 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ近百萬元租中環地舖

期指大戶累積淡倉，健康險推動保費收入增

國美（００４９３）與京東深化合作，塑料顯著漲價



《昔日傳聞》 心瑋醫療科技最快次季上市，集資約２３億

內地加大再生能源投資，尿素價格走高

新經濟股沽盤未完，缺芯蔓延至手機產業

亞騰資產管理研星港雙重上市

歐美基金贖回壓力增，內地交通軌道項目陸續出台

全球電腦訂單續旺，內地家電醞釀新一輪漲價

基金趁高減倉新經濟股，港口集裝箱業務續旺

內地煤價回落，鋁產品需求增有利忠旺（０１３３３）

康聖環球基因申港上市，恆隆陳啟宗為大股東

比亞迪擴大電池產能，紫金海外銅礦將全面投產

醒目資金偷步買阿里健康，優品３６０強勢有因

大戶做空科網股，石化產品續漲價

朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元

內銀毛利改善，資金避險有利金價

傳大戶部署殺好友，家電股急跌有因

泰禾人壽賣盤傳觸礁，被禁接新單３個月

攜程已申港第二上市，最少集資７８億元

鋼鐵出廠價上調，新鑫礦業（０３８３３）異動

基金力掃水泥股，鋰電池大舉擴產

港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購

全球芯片荒加劇，電解鋁供需改善



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

