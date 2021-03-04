《傳聞共賞》期指大戶累積淡倉，國美（４９３）與京東深化合作

《傳聞共賞》 Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ近百萬元租中環地舖
期指大戶累積淡倉，健康險推動保費收入增
國美（００４９３）與京東深化合作，塑料顯著漲價
《昔日傳聞》 心瑋醫療科技最快次季上市，集資約２３億
內地加大再生能源投資，尿素價格走高
新經濟股沽盤未完，缺芯蔓延至手機產業
亞騰資產管理研星港雙重上市
歐美基金贖回壓力增，內地交通軌道項目陸續出台
全球電腦訂單續旺，內地家電醞釀新一輪漲價
基金趁高減倉新經濟股，港口集裝箱業務續旺
內地煤價回落，鋁產品需求增有利忠旺（０１３３３）
康聖環球基因申港上市，恆隆陳啟宗為大股東
比亞迪擴大電池產能，紫金海外銅礦將全面投產
醒目資金偷步買阿里健康，優品３６０強勢有因
大戶做空科網股，石化產品續漲價
朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元
內銀毛利改善，資金避險有利金價
傳大戶部署殺好友，家電股急跌有因
泰禾人壽賣盤傳觸礁，被禁接新單３個月
攜程已申港第二上市，最少集資７８億元
鋼鐵出廠價上調，新鑫礦業（０３８３３）異動
基金力掃水泥股，鋰電池大舉擴產
港交所要求券商提交中籤諾輝健康名單，料查重複認購
全球芯片荒加劇，電解鋁供需改善
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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