《傳聞》Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｅａｇｌｅ近百萬元租中環地舖

《傳聞》核心區吉舖處處令租金大跌後，個別零售商趁機擴充。市場消息指，中環陸海通大

廈地下及１樓兩層，獲美國時裝Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ以近１００萬元租用，為近半年

區內最大手租舖個案。該廈４層原為Ｇａｐ旗艦店，如今租金跌逾六成。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

