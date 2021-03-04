《魚缸博客》兩會期間博炒消費國策，藍月亮１４銀可分注入！

《魚缸博客》花旗債息抽高，香江魚缸繼續回，博客估計目前處於牛市震盪期，唔少高估值

嘅板塊好似科技佬、醫藥佬、消費佬同新能源佬等等，都比魚缸殺估值。除咗大家呢期可以買些

少舊經濟佬對沖之外，由於大市處於震盪期，又未有方向，建議可以留意炒下國策，因為全國兩

會今日開幕！

今次想同大家講下嘅就係消費呢個潛在主題。首先，國內國際雙循環已經成為國策，阿爺希

望將消費力留係神州鼓勵內需，從而刺激經濟復甦，因國內消費潛力巨大尚未完全釋放。而神州

人均ＧＤＰ連續兩年破一萬美銀，達到消費升級嘅門檻，呢個情況下，國內嘅消費市場具有相當

大嘅發展潛力。估計兩會亦有機會繼續出台相關政策，相關板塊受短期資金追逐。

目前魚缸繼續殺估值，高市盈率嘅消費股普遍明顯見調整，惟不少公司已從高位調整起碼兩

成至三成，短期或到吸納時機，當中推薦大家分注買入藍月亮（０６９９３）。

首先，公司近日獲納入恆生綜合指數，以佢知名度及流通量，非常大機會獲納入港股通，料

將成為北水嘅「大媽」愛股之一。

另外，近期亦有中資看好藍月亮，觀點亦值得參考。中信証券話集團作為目前唯一一家本土

優質日化上市龍頭所具備嘅稀缺性以及產品和管道推動下潛在增長性，將使集團享估值溢價，首

予增持評級，目標價２０﹒２５銀。中金話魚缸低估咗藍月亮作為神州家庭清潔護理市場領導品

牌嘅核心競爭優勢和廣闊增長空間，預期２０２０－２２年每股盈利嘅年複合增長率為４２﹒６

巴仙，首予其「跑贏行業」評級，目價為２０銀。

建議大家分注買入，第一注為１４﹒５銀，第二注為１４銀，目標價為前頂約１９銀，不過

連續２日收穿１３﹒５銀就要止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

