《傳聞》百度獲港交所批准在港第二上市

《傳聞》中國搜索引擎巨頭百度據悉獲港交所（００３８８）批准在港第二上市。消息人士

指，百度計劃最快下周啟動股票發售。外電早前曾報道指，百度計劃上市或籌資至少３５億美元

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百度（ＢＩＤＵ）美股股價，昨日收跌逾６％報２６０﹒５９美元。



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