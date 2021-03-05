《傳聞》百度獲港交所批准在港第二上市

《傳聞》中國搜索引擎巨頭百度據悉獲港交所（００３８８）批准在港第二上市。消息人士
指，百度計劃最快下周啟動股票發售。外電早前曾報道指，百度計劃上市或籌資至少３５億美元
。
百度（ＢＩＤＵ）美股股價，昨日收跌逾６％報２６０﹒５９美元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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