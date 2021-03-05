《魚缸博客》孖屐未震完但疫情有好轉，吼入越秀交通夠穩陣

《魚缸博客》美債息抽高影響未完，嚇散晒環球孖屐，噚日香江魚缸驚見死亡交叉，科指今

日入埋技術熊市，估計個市短期未見底，缸友應該心慌慌。

不過撇除債息或者股票印花稅嘅因素，其實之前大家最關心嘅疫情已經漸漸受控，同埋神州

總理李克強提出，今年發展主要預期目標ＧＤＰ增長６巴仙以上；城鎮新增就業１１００萬人以

上，城鎮調查失業率５巴仙左右；居民消費價格漲幅３巴仙左右。最受惠緊係神州基建板塊啦。

博客今日集中講基建當中嘅公路股，揀佢哋嘅最大原因就係夠安全，收入同派息都好穩定。

另外，佢地每個月都會公布收入數據，夠晒透明。例如越秀交通（０１０５２），佢投資及經營

嘅１１個收費公路及橋樑項目集中喺廣東省珠三角地區，上年就受疫情影響封城封省而股價都受

壓咗一排。近期疫情受控，相信經濟活動會更多，啲車出出入入大城市必定要經路過該公路，所

以經濟好，佢都有得分一杯羹。

睇返神州高速公路上年５月６日恢復收費以來，交通量持續都有增長。越秀交通啱啱公布１

月路費收入為約１﹒０７億銀，日均收費車流量約２８﹒５６萬輛次，見到啲數字已經穩定。

越秀交通２日後出業績，雖然上年成績未必好，但博客相信嚟緊一年唔會差得過上年啦，所

以趁未個市仲未有方向下，缸友不妨喺自己組合加入呢啲穩陣股，睇住５﹒２銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

