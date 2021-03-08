《傳聞共賞》國泰奪港龍１５內地線，京東科技棄滬科創板上市計劃

《傳聞共賞》 國泰奪港龍１５內地航線，最快夏季可復飛

ＵＡ院線財困，全線員工今日無須上班

百度通過在港上市聆訊，最快本周招股

京東科技放棄在上海科創板上市計劃

小微企業貸款快速增長，外貿出口表現強勁

內地核電加速建設，加快５Ｇ商業應用



《昔日傳聞》 傳科技股基金爆倉，避險資金力吸中移動（００９４１）

多晶硅價格高位徘徊，登輝（１６９２）力攻電熱家用電器

Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅａｇｌｅ近百萬元租中環地舖

期指大戶累積淡倉，健康險推動保費收入增

國美（００４９３）與京東深化合作，塑料顯著漲價

心瑋醫療科技最快次季上市，集資約２３億

內地加大再生能源投資，尿素價格走高

新經濟股沽盤未完，缺芯蔓延至手機產業

亞騰資產管理研星港雙重上市

歐美基金贖回壓力增，內地交通軌道項目陸續出台

全球電腦訂單續旺，內地家電醞釀新一輪漲價

基金趁高減倉新經濟股，港口集裝箱業務續旺

內地煤價回落，鋁產品需求增有利忠旺（０１３３３）

康聖環球基因申港上市，恆隆陳啟宗為大股東

比亞迪擴大電池產能，紫金海外銅礦將全面投產

醒目資金偷步買阿里健康，優品３６０強勢有因

大戶做空科網股，石化產品續漲價

朗詩綠色生活計劃上市集資約６億元

內銀毛利改善，資金避險有利金價

傳大戶部署殺好友，家電股急跌有因

泰禾人壽賣盤傳觸礁，被禁接新單３個月



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

