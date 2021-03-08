《傳聞》百度通過在港上市聆訊，最快本周招股

《傳聞》市場消息，百度已通過在港上市聆訊，最快本周招股，集資規模最多５０億美元（

約３８８億港元），美銀、中信里昂證券、高盛按排上市事宜。百度早前通過了１拆８０的拆股

提議，並已生效。

另外，據報嗶哩嗶哩本周尋求通過在港上市聆訊，集資規模預計３０億美元（約２３３億港

元），高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

