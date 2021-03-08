《傳聞》京東科技或放棄在上海科創板上市計劃

《傳聞》據《南華早報》引述市場消息人士指出，京東集團（０９６１８）旗下京東科技

可能放棄在上海科創板上市的計劃，由於自螞蟻集團ＩＰＯ去年１１月被叫停上市後，商業環境

出現變化。報道亦指出，京東科技可能會重新提交上市申請。

今年１月份，京東集團宣布將雲與ＡＩ業務和京東數科整合後，成立京東科技子集團。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

