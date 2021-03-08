《傳聞》ＵＡ院線財困，消息指全線員工今日無須上班

《傳聞》港府以限聚令為由，令戲院停業多個月至２月１８日才重開。最近ＵＡ院線傳出財
困，市場消息指，該公司人力資源部於周日晚通知全線員工，今日無須上班，但早上要到灣仔某
地點「聽講座」。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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