《魚缸博客》時代中國上年銷售額逾千億，業績前有望炒一轉

《魚缸博客》神州全國人大會議強調「房住不炒」，一啲都唔會ｓｕｒｐｒｉｓｅ，反正都

講咗好多年。反而瑞房（００２７２）因為單位建設進度同交付延遲搞到要發盈警，預期上年虧

損最多８億人仔先令人驚訝。事關連恆大（０３３３３）係咁減價賣樓去滿足「三條紅線」，至

今未發盈警（中期業績有發）。

話說博客留意到隻內房股，就係上年首度晉身千億房企嘅時代中國（０１２３３），集團上

年全年累計合同銷售金額約１００３﹒８１億人仔，按年升逾２８巴仙。預期集團會喺今個月２

３號出業績，睇下到時有冇機會谷一谷個股價，初步阻力位喺１１﹒９銀左右。

雖則上年做到千億房企，但增速就係歷年最慢，難免令人擔心係咪增長期已過。集團今年頭

兩個月嘅銷售數字係１１８﹒９億人仔，按年多逾５３巴仙，睇嚟都唔使過份擔心。

另外，今年１月尾，孖屐傳出時代中國總部開始大規模裁員，裁員比例約兩至三成，公司解

釋架構同人事調整係企業持續多年嘅數字化轉型戰略嘅一部分。最近上海合合信息科技股份宣布

同集團達成深入合作，幫助地產實現數字化升級，實現地產行業商機的智能化搜索，風險監控預

警，搭建基於大數據的智能調查平臺。睇番合合信息科技嘅官網，業務似係做一啲資訊調查同信

息整合嘅工作，時代中國嘅數字化進程仍有待觀望。

神州喺上月尾據報喺全國２２個重點城市實行土地供應改革，其中包括集團土儲非常集中嘅

廣洲，魚缸可以留意下未來管理層喺業績度有冇提及有關現金流同土儲布局嘅問題，事關改革後

發展商要拎多啲按金出嚟投地，孖屐亦預期政策會加速房地產行業兩極分化，時代中國喺行業唔

算龍頭，所以一定要睇實上述因素。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

