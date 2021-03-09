《傳聞》上海和譽生物醫藥赴港上市，集資１９﹒４億元

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，專注於腫瘤領域的中國生物科技公司－－上海和譽

生物醫藥科技，計劃在港首次公開發行（ＩＰＯ），集資約２﹒５億美元（約１９﹒４億港元）

，最快今年掛牌。

凱雷投資和華平投資目前持有和譽醫藥股權。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

