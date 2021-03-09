《傳聞》鏡頭供應公司康達智擬售內地廠房，舜宇瑞聲潛在買家

《傳聞》據《台灣經濟日報》引述市場消息人士指出，台灣泛鴻海集團旗下ｉＰｈｏｎｅ鏡

頭供應商日本康達智（Ｋａｎｔａｔｓｕ），將以１８０億日圓（１２﹒８億港元），出售旗下

中西大陸連雲港廠，據報舜宇（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）、台廠玉晶光都是被點

名為可能買家。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

