《傳聞》小米被美列黑名單，部分原因與雷軍有關

《傳聞》市場消息指，美國官員將小米（０１８１０）列入與中國軍方有關聯的公司黑名單

，部分原因是小米創辦人雷軍曾因他所做的貢獻而受到中國政府部門的表彰。

該公司此前已否認與中國軍方有任何關聯，並表示其產品和服務僅用於民用和商業用途。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

