《傳聞》廣聯工程擬上限定價，森松國際擬以下限區間定價

《傳聞》市場消息指，廣聯工程（０１４１３）擬於上限定價０﹒５４元，集資１﹒３５億

元；森松國際（０２１５５）擬以下限區間２﹒５８元定價，淨集資６﹒４５億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

